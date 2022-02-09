Красноярскую «Каменку» благоустроят за 216 миллионов рублей. Фото: vk.com/kamenka

В Красноярске объявили второй тендер на благоустройство парка «Каменка» на улице Павлова. Первые торги провалились, но накануне объявлены вторые.

Цена контракта 215 947 500 рублей. Заказчиком выступает «Краевой дворец молодежи». Подрядчик будет обязан комплексное благоустройство с озеленением территории. Работы пройдут в два этапа – первый должен завершиться в ноябре текущего года, второй – в июне 2023 года.

В парке появится несколько зон: зона отдыха, детская площадка, амфитеатр, несколько зон – концертная, для отдыха и павильонная. А также освещение, дизайнерские скамейки, скейтпарк, фонтан и другие элементы.