Полицейские нашли в овраге Лесосибирска шестилетнего мальчика Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске полицейские сумели быстро отыскать пропавшего шестилетнего мальчика: ребенок находился в овраге, и у него была повреждена нога. Об это сообщили в ГУ МВД региона.

— Накануне в 21.40 в дежурную часть полиции поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что около 17.00 часов ее сын. ушел на прогулку и не вернулся, самостоятельные поиски ребенка результатов не дали, — рассказали в пресс-службе ведомства. Полицейские начали прочесывать окрестности и обнаружили, что тот был в овраге. Совсем недавно дети соорудили там тарзанку. Развлечение оказалось небезопасным. Мальчик упал и повредил ногу. Сам прийти домой он не смог, а позвонить маме не удалось, потому что он забыл дома телефон.

Сотрудники полиции передали мальчика бригаде скорой медицинской помощи. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится дома.