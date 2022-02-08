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Происшествия8 февраля 2022 20:00

Полицейские нашли в овраге Лесосибирска шестилетнего мальчика

Ребенок упал с тарзанки, повредил ногу и не смог самостоятельно выбраться
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Полицейские нашли в овраге Лесосибирска шестилетнего мальчика

Полицейские нашли в овраге Лесосибирска шестилетнего мальчика

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске полицейские сумели быстро отыскать пропавшего шестилетнего мальчика: ребенок находился в овраге, и у него была повреждена нога. Об это сообщили в ГУ МВД региона.

— Накануне в 21.40 в дежурную часть полиции поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что около 17.00 часов ее сын. ушел на прогулку и не вернулся, самостоятельные поиски ребенка результатов не дали, — рассказали в пресс-службе ведомства. Полицейские начали прочесывать окрестности и обнаружили, что тот был в овраге. Совсем недавно дети соорудили там тарзанку. Развлечение оказалось небезопасным. Мальчик упал и повредил ногу. Сам прийти домой он не смог, а позвонить маме не удалось, потому что он забыл дома телефон.

Сотрудники полиции передали мальчика бригаде скорой медицинской помощи. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится дома.