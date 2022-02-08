Более 5 миллионов тестов на ковид сделано в Красноярске — Дмитрий Горяев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала пандемии проведено свыше пяти миллионов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Такое число озвучил главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

По его словам, сейчас край находится на 11 строчке среди субъектов страны по числу осуществленных лабораторных исследований. Иногда за сутки сдаются около трех десятков тысяч проб.

Исследования проводятся в 18 лабораториях, расположенных в регионе. Это федеральные учреждения, а также краевые и частные организации.

— Что касается тестов, приобретённых в аптеках и выполненных самостоятельно: при получении положительного результата нужно сразу обратиться к врачу, ведь только он сможет поставить точный диагноз и назначить правильное лечение,— отметил Горяев.

Также он добавил, что сейчас положительный результат экспресс-теста не нужно подтверждать ПЦР-исследованием, если он проведён лабораторией или медицинским работником.