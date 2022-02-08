Режим «черного неба» продлили в Минусинске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске власти продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Он продержится в городе еще минимум трое суток. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.

— С 19 часов 8 февраля до 19 часов 11 февраля на территории Минусинска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности,— говорится в сообщении службы.

Отметим, что газовая дымка затянула небо над минусинском 27 января. Виной тому выбросы газов. Роспотребнадзор зафиксировал превышение нормативов по взвешенным веществам в 1,9-2,1 раза, по оксиду углерода - в 1,6 раза.

Ситуация улучшится только в случае, если начнется сильный ветер.