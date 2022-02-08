Под шестилетним ребенком провалился пол жилого дома в Красноярске. Фото: ТВК

В Красноярске шестилетний малыш едва не провалился в подвал многоэтажки: под ребенком обрушился под в подъезде, сообщает «ТВК Красноярск».

ЧП произошло на Крупской, 34. Мать ребенка заявила, что мальчик не пострадал благодаря удачному стечению обстоятельств. Из-за холодной погоды на улице на нем были надеты теплые зимние штаны. К тому же в момент падения рядом был отец ребенка, который схватил его за одежду.

Управляющей компанией в доме является «Красноярская», однако там пока ситуацию никак не комментируют.