В Красноярске будут судить адвоката за мошенничество на миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в суд передано на рассмотрение уголовное дело в отношении адвоката, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Подробности этой криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В 2020 году супружеская пара обратилась к адвокату за помощью. Их сын совершил особо тяжкое преступление - разбой, ему светило суровое наказание. Родители собирались сделать все возможное, чтобы смягчить приговор как можно сильнее, до самого минимума. Адвокат согласилась, сообщив, что способ есть, есть нужные люди, которые помогут, но для этого нужны деньги. 1 миллион рублей, которые якобы нужно будет заплатить «кому следует».

Таких денег у супругов не было, но они взяли кредит в банке, деньги передали обвиняемой. Однако их сын получил по полной – 3,5 года колонии строгого режима. Они поняли, что на самом деле адвокат даже пальцем не ударила, чтобы им помочь. Она попросту потратила деньги на себя. Обманутые родственники несколько раз требовали вернуть деньги. А затем обратились за помощью в ФСБ. В ходе следствия женщина вину признала полностью.