В Красноярском крае 5-летний мальчик выпил химикаты на детском празднике Фото: Мария ЛЕНЦ

Год назад в Енисейском районе случилось ЧП – на детском празднике пострадал 5-летний гость. Мальчик выпил химическое вещество и с ожогами пищевода попал в больницу. Врачам удалось спасти ребенка, хотя последствия оказались тяжелыми. Региональный следком завел в отношении организатора праздника уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности случившегося. 28 февраля 2021 года 32-летняя женщина- предприниматель устроила для малышей праздник под названием «Курс молодого бойца», посвященный Дню защитника Отечества. На празднике полагалось угощение и напитки. По недосмотру персонала, обслуживающего мероприятия, едкая жидкость оказалась на виду у ребенка, тот потянулся, взял ее и выпил. В настоящее время дело уже передано в суд на рассмотрение.