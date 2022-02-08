9 февраля в Красноярске резко похолодает до -31 градуса Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 9 февраля, в Красноярск придет очередное резкое похолодание. Как прогнозирует Гидрометцентр, температура может опуститься до -31 градуса.

Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры в ночь на 9 февраля. Столбик термометра опустится до -26 градусов. Днем синоптики обещают около -20 градусов, облачность, с небольшим снегопадом. Не обойдется и без ветра, порывы составят около 2-6 метров в секунду. Серьезно похолодает ближе к ночи, температура понизится до -31 градуса.

В Среднесибирском УГМС к прогнозу также добавляют гололедицу. За городом могут наступить морозы до -33 градусов.