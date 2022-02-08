В Красноярске заказали проект моста из Зеленой Рощи на Татышев. Фото: eremin__krsk

В Красноярске начались поиски подрядчика, который займется проектом моста из микрорайона Зеленая Роща на остров Татышев. Об этом в своем инстаграме рассказал глава города Сергей Еремин.

Мост должен соединить Зеленую Рощу в районе улицы Комарова с островом. Как рассказал мэр Красноярска, найти подрядчика планируется к середине февраля текущего года. Проект должен быть готов к декабрю 2022 года.

Фото: eremin__krsk

По задумке Сергея Еремина, мост должен стать частью линейного парка длиной в 15 километров – от Николаевского моста до Зеленой Рощи. Это позволит совершать длительные прогулки и ни разу не столкнуться с автомобильным потоком.

Потенциальному подрядчику предстоит спроектировать алюминиевую вантовую пешеходную переправу с велодорожками и освещением. Длина объекта составит более 560 метров.