В Красноярске отремонтируют три школы по федеральной программе

Директор школы №27 Зоя Бердникова рассказывает о здании и его проблемах Фото: Светлана ЮДИНА

В России по инициативе президента РФ стартовала программа капитального ремонта школ. В нее уже вошли три красноярские школы – №5 на улице Краснодарская, №27 на Конституции СССР и №108 на Тельмана. Ремонтные работы начнутся в этом году. Планируется, что в зданиях в 2022 году проведут ремонты кровли, крылец, фасадов, заменят оконно-дверные блоки. А в 2023 году пройдет замена систем теплообеспечения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции и пожарной сигнализации.

– Федеральная программа рассчитана на 5 лет. В городе есть более 20 зданий, которые фактически могут попасть в список объектов по ремонту в 2023-2024 годах, для этого формируются необходимые документы, – пояснили в мэрии Красноярска. – Что касается программы нынешнего года, то после третьей четверти либо в конце учебного года здания трех школ будут закрыты. Единым заказчиком работ станет управление капитального строительства Красноярского края. Основные задачи на текущий момент провести собрания, получить обратную связь от родителей и учеников, чтобы максимально комфортно организовать процесс временного перехода в другие школы.

В школе чисто и уютно, но нужен капитальный ремонт Фото: Светлана ЮДИНА

Попавшие в федеральную программу школы были построены в 70-80 х годах. Ранее в них проводились только текущие ремонты.

– Наша школа с большой историей – она открылась в 1949 году, а в новом здании ребята учились с 1976 года. За это время значительно износились инженерные коммуникации, – рассказывает Зоя Бердникова, директор школы №27. – Конечно, мы стараемся поддерживать в здании порядок и уют. Но в лаборантских, туалетах, подвалах, на крыше много проблем, которыми поможет справиться как раз капремонт.

Школу отремонтируют не только внутри, но и снаружи Фото: Светлана ЮДИНА

До конца февраля в школах проведут родительские собрания.

– На этих встречах мы подробно расскажем, в какие учреждения будут переведены дети на период проведения ремонтных работ. Чтобы образовательный процесс не прерывался, дети будут распределены по ближайшим школам. Мы готовы выслушать все пожелания и мнения родителей, – подчеркнул заместитель руководителя главного управления образования Андрей Сигида.

Федеральная программа в числе прочего предполагает замену дверей, ремонт дверных проемов Фото: Светлана ЮДИНА

В текущем году по поручению мэра Красноярска Сергея Ерёмина продолжится планомерная работа по обновлению и других школ. На эти цели в бюджете города заложено более 400 млн рублей. Крупный проект – приобретение модульного здания школы №50 на ул. Глинки. Также завершится реконструкция школы №36. Большие ремонты ждут и школы №10 и №42, там отремонтируют входные группы и фасады, а в школах №24 и №148 обновят спортивные площадки. Продолжится работа и по обновлению технологического оборудования в столовых.