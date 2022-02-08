В Красноярске на улице 2-й Огородной ввели локальный режим ЧС Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице 2-й Огородной введен локальный режим ЧС. Речь конкретно идет о 16-тиэтажном здании под номером 24. Соответствующий документ появился на официальном портале городской администрации. В нем говорится, что решение было принято после возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной подтоплением подвального помещения.

Проблемы у дома начались, когда минувшей зимой там лопнули трубы в мороз. А в ноябре прошлого года пришлось даже отключить из-за неисправности в системе сразу шесть домов в Студгородке. С тех пор проблемы продолжаются. И чтобы решить их, придется принимать меры, начиная с инженерных исследований, которые покажут, где именно просачивается вода в подвал.

Напомним, что много лет продолжаются проблемы и в соседнем доме, по адресу 2-я Огородная, 22. Там летом 2020 года после затяжных дождей обрушился склон с парковкой. Восстановительные работы обошлись городу в круглую сумму – больше 15 миллионов рублей. К слову, строительством обеих многоэтажек занималась скандально известная компания «Реставрация».