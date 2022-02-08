В Красноярске молодой человек провалился в шахту лифта с 10-го этажа Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске специалистам поисково-спасательного отряда пришлось выезжать на вызов, который поступил из недостроенного дома на улице Прибойной. Об этом сообщается в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель». Известно, что на этой улице находятся несколько незавершенных высоток. Работы там не ведутся, строителей нет. Наверняка должен быть какой-то сторож.

Но в данном случае компания молодых людей накануне, 7 февраля, беспрепятственно прошла на территорию недостроенной 25-этажки. То ли планировала экстремально развлечься, то ли собиралась что-то украсть, не уточняется. Стали подниматься наверх и на высоте примерно 10 этажа один из пришедших упал в шахту лифта. Спутники набрали номер экстренной службы. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи, сообщается в информационной сводке.