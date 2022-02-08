Под Красноярском перевернулся полицейский автозак. Фото: ЧП Красноярск

На автотрассе Железногорск – Красноярск произошла не совсем обычная авария. Сегодня днем, 8 февраля, проезжавшие по трассе в района Сосновоборска обратили внимание на лежащий на боку спецавтомобиль полиции, предназначенный для перевозки определенного контингента.

В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что, по предварительным данным, водитель направлялся из закрытого города в краевой центр, не справился с управлением, ударился о левый отбойник и опрокинулся на проезжую часть. Пострадавших нет. Был ли автозак в этот момент пустой или в нем перевозили людей, пока не уточняется. На месте сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.