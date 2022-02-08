Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 февраля 2022 7:08

Под Красноярском перевернулся полицейский автозак

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Красноярском перевернулся полицейский автозак. Фото: ЧП Красноярск

Под Красноярском перевернулся полицейский автозак. Фото: ЧП Красноярск

На автотрассе Железногорск – Красноярск произошла не совсем обычная авария. Сегодня днем, 8 февраля, проезжавшие по трассе в района Сосновоборска обратили внимание на лежащий на боку спецавтомобиль полиции, предназначенный для перевозки определенного контингента.

В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что, по предварительным данным, водитель направлялся из закрытого города в краевой центр, не справился с управлением, ударился о левый отбойник и опрокинулся на проезжую часть. Пострадавших нет. Был ли автозак в этот момент пустой или в нем перевозили людей, пока не уточняется. На месте сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.