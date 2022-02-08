В Красноярском крае нашли застреленным депутата районного Совета Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новоселовском районе найдено тело местного депутата Андрея Шалько. Конкретно – в своем доме, расположенном на территории Комского сельсовета. Подробностей пока мало, но по предварительной информации причинами смерти могло стать огнестрельное ранение. Погибший мужчина занимался фермерством, пользовался уважением у местных жителей, к тому же занимался меценатством, старался избегать любых конфликтов. Так что едва ли у него были враги.

Известно, что Шалько был охотником, ружье у него было. В Новоселовском Райсовете информацию эту подтвердили и добавили, что причин для добровольного ухода из жизни у мужчины не было, да он никогда и не говорил об этом, даже не намекал. На месте работают правоохранители. Пока ни в полиции, ни в следкоме гибель мужчины не комментируют, однако, как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, признаков криминальной смерти нет.