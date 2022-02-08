В Красноярске на рынке возле КрасТЭЦ сгорел склад с игрушками. Фото: МЧС

Гутой черный дым заметили жители Ленинского района, он поднимался в небо со стороны Красноярской ТЭЦ-1, точнее – с вещевого рынка, расположенного неподалеку от нее. Сомнений не было – что-то очень сильно горит именно на рынке, в крытых торговых рядах. В пресс-службе регионального МЧС «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили, что звонов на телефон дежурного диспетчера поступил в 9:53 утра. Прибывшее на место первое подразделение спасателей обнаружило, что горит контейнер с мягкими игрушками.

Это помещение размерами 150х50 м. Эвакуация не понадобилась. Но соседи изрядно понервничали, ведь уничтожены не только игрушки – общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По последней информации на месте работают 13 единиц техники и 41 человек личного состава. Объявлен ранг №2.

О том, что стало причиной возгорания, будут устанавливать дознаватели после того, как огонь окончательно потушат. А затем виновнику, видимо, придется держать ответ рублем перед соседями, чей товар был уничтожен огнем.