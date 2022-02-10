Segezha Group консолидировала лесозаготовительные активы в Красноярском крае в единый центр управления

Segezha Group объединила лесозаготовительные филиалы своих ключевых активов в Красноярском крае в единый филиал по лесным ресурсам. В феврале в Лесосибирске начал работу центральный офис по управлению лесным фондом, арендованным АО «Новоенисейский ЛХК», АО «Лесосибирский ЛДК №1» и ООО «Ксилотек Сибирь». В распоряжении нового филиала – участки аренды с объемом заготовок свыше 2 млн м3 древесины в год и расчетной лесосекой более 5 млн м3.

«Объединение лесозаготовительных филиалов крупнейших предприятий компании в Красноярском крае обусловлено необходимостью централизации управления лесными ресурсами ЛЛДК №1 и НЛХК с распределением объемов поставки сырья между комбинатами. Сформирован центр управления лесозаготовками с прозрачной структурой себестоимости и постоянной системой ее контроля, нацеленный на увеличение объемов производства и собственной доли заготовки на 27%. Создание филиала, как отдельной структурной единицы, повышает сырьевую безопасность перерабатывающих предприятий и соответствует принятой в компании модели управления лесными ресурсами», - отмечает исполнительный директор нового филиала Сергей Детков.

В структуру вошли: лесозаготовительные филиалы ЛЛДК №1 – Ярцевский, Тагаринский, Шиверский и Мотыгинский, а также Новоенисейского ЛХК – Назимовский, Усть-Кемский, Нижнетерянский, Хребтовский, Гремучинский, Мотыгинский и Невонский. Численность работников составляет более 1300 человек. Лесозаготовки ведутся на основе сортиментной и хлыстовой технологии лесозаготовительными комплексами John Deere, PONSSE и Tigercat с долей поставок на предприятия группы до 95%. Новый филиал Segezha Group по лесным ресурсам планирует увеличить на 420 км ежегодное строительство и содержание лесных дорог круглогодичного действия. В 2022 году на участки лесозаготовки поступят дополнительно 92 единицы лесозаготовительной и дорожной техники.

Лесозаготовительные подразделения ежегодно проводят лесовосстановительные работы в соответствии с проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу. Лесовосстановление проводится на всех вырубленных участках в течение трех лет после окончания заготовки и вывозки заготовленной древесины. Одновременно с заготовкой на лесосеках ведется работа по сохранению подроста и минерализации поверхности почвы. За лесными культурами осуществляется агротехнический и лесоводственный уход во избежание зарастания поверхности почвы сорной растительностью. Из года в год площадь восстановления лесных массивов увеличивается. Так, в 2021 году Segezha Group восстановила в Красноярском крае лес на площади 15,8 тыс. га (для сравнения, в 2020 году - 11,6 тыс. га).