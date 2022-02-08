В Ачинске сотрудница полиции стала жертвой мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске сотрудница полиции перевела мошенникам 900 тысяч рублей, о чем пишет телеграм-канал «Ачинский набат». В ведомстве сообщили, что информацию уточняют и проводят проверку по факту. Так что все сведения пока что предварительные. Сообщается, что потерпевшей 23 года, она работает в изоляторе временного содержания. Зарплата, видимо, не оправдывала ее потребностей, поэтому девушка решила подняться на пассивном доходе – то есть принять участие в торгах на электронных площадках.

Таких объявлений с обещанием легких заработков в интернете полно. Играть на бирже, вкладываться в акции – законом не возбраняется. Но зачастую за такими объявлениями кроются хитроумные мошенники, которые просто-напросто обирают доверчивых клиентов. Среди которых и оказалась 23-летняя девушка. Она перевела 400 тысяч рублей собственных сбережений плюс 500 тысяч кредита. А когда мошенники канули в Лету, видимо, сообщила о них своим коллегам.