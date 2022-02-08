Segezha Group получила положительное заключение экспертизы на новую тепловую станцию ЛЛДК №1

Флагман Segezha Group в Красноярском крае - Лесосибирский ЛДК №1 получил положительное заключение АНО «Институт экспертизы» (г. Киров) по проекту строительства утилизационной водогрейной котельной на кородревесных отходах.

Специалисты института изучили технические условия на подключение к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения, тепловым сетям и сетям электроснабжения. Также проанализировали технологические и технические решения основного оборудования и вспомогательных систем, строительные решения по устройству фундаментов, несущих и ограждающих конструкций.

«Была изучена вся проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта на соответствие требованиям действующего законодательства, санитарным нормам, ГОСТам и ТУ. В итоге дано положительное заключение. Тепловая станция абсолютно безопасна для окружающей среды. Экспертиза также подтвердила ее энергетическую эффективность и полное соответствие требованиям к эксплуатации объекта капитального строительства. Уверен, у нас получился достойный образец современной теплогенерирующей станции», - говорит директор по развитию ЛЛДК №1 Артем Самухин.

Запуск тепловой станции в промышленную эксплуатацию намечен на второй квартал 2023 года. В ней будет два котла по 20 МВт каждый. Прежние устаревшие и ресурсозатратные котельные установки будут выведены из эксплуатации. Электропотребление объекта снизится на 10%, а полная утилизация коры позволит более рационально использовать сырьё и организовать практически безотходное производство.

Проектировщиком и поставщиком оборудования является австрийская компания Polytechnik - один из ведущих производителей топочного оборудования.