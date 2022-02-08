В Красноярске лже-минеры потребовали миллион рублей и пообещали застрелить судью Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске новая волна лже-минирований. Это давно уже не телефонный терроризм, а электронно-почтовый, поскольку письма с угрозами приходят по электронной почте через зашифрованные адреса, которые сложно установить (сложно, но возможно – это чтобы "шутники" не думали, что их никогда не разыщут).

На сей раз лже-минеры обратили свое внимание на суды. В пресс-службе краевого суда «Проспекту Мира» рассказали, что такие письма получили 14 судов региона. Часть – 5 февраля, часть – 7 февраля. В сообщениях неизвестные требовали миллион рублей. Деньги, кстати, нужно перевести на счет банка – и номер счета указан. Иначе пообещали взорвать здание во время заседания. А если будет обращение в МЧС или полицию – застрелят судью. В общем, все в лучших традициях голливудских боевиков про террористов.

Несколько судов эвакуировали сотрудников и посетителей, но некоторые продолжили работать. Напомним, что в конце января в Красноярске задержали двух старшеклассников, которые целую неделю терроризировали городские школы. Они во всем сознались на допросе. Но остались подражатели, которые сейчас и «развлекаются», пытаясь дестабилизировать обстановку.