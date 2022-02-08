Tele2 на треть увеличила число базовых станций в Красноярском крае

Tele2 сообщает об итогах развития сети в Красноярском крае. В 2021 году технические специалисты компании на треть увеличили число базовых станций в регионе и расширили емкость сети в местах, где жители много пользуются мобильным интернетом. В результате улучшения покрытия средняя скорость передачи данных выросла на 11%.

В 2021 году Tele2 более чем на 30% увеличила количество базовых станций в Красноярском крае. Оператор улучшил покрытие в Красноярске, Канске, Железногорске, Лесосибирске, Зеленогорске, Дивногорске, Шарыпове, Минусинске, Иланском, Енисейске, Боготоле, Уяре, Артемовске, а также на севере края – в Норильске и Дудинке.

Более ста новых вышек технические специалисты разместили в небольших населенных пунктах, в семи из которых до прихода Tele2 не было сотовой связи: в селе Большой Телек Идринского района, поселке Кытат Большеулуйского района, поселке Тугач Саянского района, селе Фаначет Тасеевского района, деревне Мостовское и поселке Красные Ключи Большемуртинского района, селе Петропавловка Балахтинского района.

Кроме того, оборудование Tele2 размещено на антенно-мачтовых сооружениях в 27 малых населенных пунктах. Вышки построены в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства, который реализует ПАО «Ростелеком».

Более чем на 200 вышках Tele2 разместила дополнительные 4G-передатчики.