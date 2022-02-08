В Красноярске супермаркет оштрафовали на 300 тысяч рублей за просроченный салат Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске один из супермаркетов оштрафовали на 300 тысяч рублей за реализацию листового салата с просроченным сроком годности. В управлении регионального Роспотребнадзора рассказали, что к ним поступила жалоба от покупателя. Тот приобрел в магазине 5 горшочков листового салата. И только после оплаты обнаружил, что срок годности зелени истек двое суток назад.

На основании заявления Роспотребнадзор организовал проверку и выяснил, что магазин нарушил требование Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Кроме огромного штрафа пришлось вернуть покупателю стоимость и приобретенного продукта. Попытка магазина оспорить такое решение в Арбитражном суде осталась без удовлетворения.