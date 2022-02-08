Красноярская полиция нашла водителя, который увез с места ДТП сбитую женщину и ребенка. Фото: ГИБДД

Красноярская полиция нашла водителя, который увез с места ДТП двух пострадавших пешеходов. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, им оказался 35-летний местный житель, который уверял, что намеревался вернуться на злополучный перекресток, где все произошло, и вызвать наряд ДПС.

По порядку: произошло все накануне днем, 7 февраля, в микрорайоне Солнечном. 26-летняя женщина и ее 5-летняя дочь переходили пешеходный переход на зебре, в это время на перекрестке поворачивал автомобиль. Пешеходы были в хорошей зоне видимости, однако водитель остановился только после того, как провез женщину на капоте несколько метров.

Затем, как рассказывают очевидцы, он усадил пострадавших в свою машину и увез. Сообщения в полицию не поступало, но нарушителя вычислили по камерам видеонаблюдения. Оправдаться у мужчины не получилось. Ему грозит штраф до 3,5 тысяч рублей. Добавим, что пешеходы пострадали незначительно, обошлось без травм.

Инспекторы ГИБДД напоминают о том, что согласно п. 13.1 ПДД водитель при повороте налево или направо обязан уступить пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.