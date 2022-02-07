В Красноярске водитель внедорожника сбил женщину с ребенком и увез их. Фото: скриншот ЧП Красноярск

В Красноярске полицейские разыскивают водителя внедорожника, который сбил женщину с ребенком, а затем увез их в неизвестном направлении. Как сообщают в полиции, авария произошла в Солнечном.

Днем 7 февраля водитель сворачивал на проспект 60 лет образования СССР, но по ходу движения не пропустил женщину с ребенком, и сбил их на пешеходном переходе. Пешеходов подбросило, но девушка быстро встала и подбежала к ребенку, который после столкновения лежал без движения.

Вместе с ней к пострадавшему малышу подбежал и водитель. Он посадил их к себе в машину и увез с места ДТП. В ГИБДД о случившемся он не сообщал. Сейчас полицейские разыскивают мужчину.

За оставление места аварии водителю грозит лишение водительских прав на 1,5 года, либо 15 суток ареста.