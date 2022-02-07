ВТБ отметил многократный рост объема платежей через СБП

По итогам 2021 года корпоративные клиенты ВТБ провели платежи в Системе быстрых платежей (СБП) на сумму 4,6 млрд рублей. Это превышает показатель за предыдущий год в 80 раз.

За последний год к такому платежному решению банка ВТБ подключились более 10 тысяч корпоративных клиентов. Наибольшей популярностью услуга пользовалась у представителей ретейла, на которых приходится 70% в общем обороте платежей в СБП. Средний чек за покупку составляет 6 тысяч рублей.

Интерес к новому виду оплаты растет среди представителей бизнеса из-за более низкой комиссии относительно эквайринга, вариативности сценариев оплаты, удобства использования и моментального зачисления средств на счет. Например, ряд крупных клиентов банка подключил оплату по QR-коду с использованием платежной ссылки, при этом классический вариант платежа по карте через ВТБ они не используют.

«Система быстрых платежей предлагает клиентам выгодные тарифы на перевод средств и моментальную скорость их зачисления. Дополнительным преимуществом использования СБП для среднего и малого бизнеса стала программа Министерства экономического развития по субсидированию комиссий за переводы. ВТБ оперативно подключился к новой программе с момента ее запуска. Мы уже компенсировали комиссии для 5,5 тысячи клиентов, которые совершили операции на 1,5 млрд рублей.», − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент Банка ВТБ ПАО.