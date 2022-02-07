В Красноярском крае у «Центра эпидемиологии и гигиены» временно приостановили аккредитацию

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В Красноярском крае временно приостановили аккредитацию «Центра эпидемиологии и гигиены». Об этом сообщили на сайте Национальной системы аккредитации. Причина – несоответствие определенным критериям.

Теперь Центр эпидемиологии временно не сможет выдавать санитарно-эпидемиологические заключения для Роспотребнадзора, на основании которых ведомство делало свои заключения о соответствии санитарному законодательству.

Несмотря на то, что региональный Роспотребнадзор преимущественно пользовался экспертизами Центра эпидемиологии и гигиены Красноярского края, на работе ведомства лишение аккредитации центра никак не отразится.