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Общество7 февраля 2022 9:53

В Красноярском крае у «Центра эпидемиологии и гигиены» временно приостановили аккредитацию

Ведомство больше не имеет права выдавать санитарно-эпидемиологические заключения для Роспотребнадзора
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае временно приостановили аккредитацию «Центра эпидемиологии и гигиены». Об этом сообщили на сайте Национальной системы аккредитации. Причина – несоответствие определенным критериям.

Теперь Центр эпидемиологии временно не сможет выдавать санитарно-эпидемиологические заключения для Роспотребнадзора, на основании которых ведомство делало свои заключения о соответствии санитарному законодательству.

Несмотря на то, что региональный Роспотребнадзор преимущественно пользовался экспертизами Центра эпидемиологии и гигиены Красноярского края, на работе ведомства лишение аккредитации центра никак не отразится.