Богучанская ГЭС продолжает работать по установленному Росводресурсами режиму

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

Богучанская ГЭС строго выполняет установленный режим работы. Участники Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС на очередном заседании 2 февраля подвели итоги работы каскада в январе 2022 года. Напомним, ранее Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) приняло решение на период с 1 января по 4 февраля установить для Богучанской ГЭС режим работы с расходами 3500-4200 кубометров в секунду. Фактический расход составил 3530 кубометров, что подтверждает точное выполнение станцией требований ЕнБВУ.

По информации метеорологических служб Красноярского края, Иркутской области и Республики Бурятия, на притоках Байкала, Ангары и Енисея сохраняется высокая водность, толщина льда ниже многолетних значений, а запасы воды в снежном покрове превышают норму.

На гребне БоГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, полезный приток в Байкал в январе составил 157% нормы, уровень озера на 0,17 м выше, чем год назад; в южном Прибайкалье в Бурятии выпало от полутора до четырех месячных норм снега. На крупных притоках Ангары водность на 30-40% выше нормы, толщина льда на водохранилищах на 10-30 см меньше нормы. В соответствии со сложившейся ледовой и гидрологической обстановкой ЕнБВУ на период с 5 февраля по 4 марта 2022 года сохранил для Богучанской ГЭС режим с диапазоном 3500-4200 кубометров в секунду.

По состоянию на утро 4 февраля уровень Богучанского водохранилища находится на отметке 207,76 м, уровень Ангары в нижнем бьефе на отметке 138,75 м. Толщина льда в точке постоянных измерений 0,44 м; кромка льда в нижнем бьефе Богучанской ГЭС находится на расстоянии 60 км от створа станции.

В течение января 2022 года Богучанская ГЭС произвела 1 млрд 659,4 млн кВт.ч, что на 1,2% больше, чем в январе 2021 года.