В Красноярске откроется еще один ресторан Bellini Group

Фото: Bellini Group

В Красноярске появится еще одни ресторан от Bellini Group – Hello Vino. Как сообщает портал gornovosti.ru, заведение откроется на месте Bon Cafe на Ленина.

Ресторатор Анатолий Ващенко отметил, что помещение под новый ресторан холдинг взял в аренду. Сейчас там вовсю идет ремонт, который, по планам, закончится через 2-3 месяца. Красноярцев ожидает 46 посадочных мест и полностью новый интерьер.

Помимо нового ресторана, Bellini Group продолжает строительство кондитерского цеха, который позволит расширить ассортимент выпечки и открыть новые кондитерские «РомБаба». Также холдинг продолжает обновлять уже существующие заведения – сейчас проходит ремонт в Trattoria Formaggi, а в ресторане «Свинья и бисер» реновация уже завершилась. В планах обновить в этом сезоне «Баран и бисер», «Перцы» на улице Каратанова и «Якиторию».