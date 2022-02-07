Красноярские таможенники не пустили в Россию 139 нелегальных флаконов с духами

Фото: Красноярская таможня

В Красноярске сотрудники таможни не пустили в Россию 139 флаконов с духами из Турции и ОАЭ, которые нелегально пытался провести один из авиапассажиров. Как сообщило ведомство, парфюм на сумму около 90 000 рублей изъяли в ходе досмотра.

20-летний гражданин Таджикистана пытался незаконно провести 139 флаконов с духами произведенных в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, через «зеленый коридор». Мужчина сообщил таможенникам, что у него нет товаров, которые подлежат обязательному декларированию. Но во время досмотра его багажа была обнаружена и изъята партия парфюма.

Нарушитель рассказал, что духи он якобы вез для своего друга и в Красноярске должен был их ему передать. Теперь авиапассажиру грозит штраф до двукратного размера стоимости парфюмерии с конфискацией товара.