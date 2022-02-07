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Общество7 февраля 2022 7:54

В Октябрьском районе и пригороде Красноярске 8 февраля отключат холодную воду

Жителей просят набрать заранее запас воды
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе и пригороде Красноярска 8 февраля отключат холодную воду. Как сообщает СГК, водоснабжения не будет с 10 до 19 часов из-за устранения повреждения на магистральном водопроводе.

Холодной воды не будет в микрорайонах «Мясокомбинат», «Бугач», «Шамони» и «Кемпинг» села Дрокино, а также деревнях Минино, Бугачево и в СНТ Заимка.

Для обеспечения жителей питьевой водой две автоцистерны будут подвозить холодную воду с 14 до 16:30 часов.

Оперативную информацию о сроках завершения аварийных работ и адресах подвоза можно получить в диспетчерской службе по тел. 211-39-63.