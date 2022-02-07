Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 февраля 2022 6:39

Пост руководителя управления капитального строительства в Красноярске покидает Юрий Шестопалов

Об этом сообщил депутат Илья Зайцев
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Свой пост покидает руководитель управления капитального строительства в Красноярске Юрий Шестопалов. Как сообщает депутат Илья Зайцев в своем телеграм-канале, в администрации краевой столицы начались кадровые перестановки.

В администрации пока не прокомментировали отставку начальника МКУ «Управление капитального строительства». Известно, что Юрий Шестопалов был назначен на должность 21 сентября 2021 года.

Также Илья Зайцев отметил, что в ближайшие дни пост руководителя департамента градостроительства вновь станет вакантным.