Пост руководителя управления капитального строительства в Красноярске покидает Юрий Шестопалов

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Свой пост покидает руководитель управления капитального строительства в Красноярске Юрий Шестопалов. Как сообщает депутат Илья Зайцев в своем телеграм-канале, в администрации краевой столицы начались кадровые перестановки.

В администрации пока не прокомментировали отставку начальника МКУ «Управление капитального строительства». Известно, что Юрий Шестопалов был назначен на должность 21 сентября 2021 года.

Также Илья Зайцев отметил, что в ближайшие дни пост руководителя департамента градостроительства вновь станет вакантным.