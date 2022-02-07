ВТБ запустил ипотеку на машиноместа и кладовки

По данным ВТБ, в 2021 году спрос россиян на паркинги в новостройках увеличился в среднем на 20-30%. С учетом роста продаж в этом сегменте банк запустил специальную программу на покупку машиномест и кладовок. Оформление кредита доступно по паспорту и СНИЛС как на готовые, так и на строящиеся объекты. По прогнозам ВТБ, в 2022 году новым продуктом могут воспользоваться свыше 10 тысяч заемщиков, а объем сделок достигнуть 10 млрд рублей.

Программа действует во всех регионах присутствия банка. Она доступна для зарплатных клиентов ВТБ (как действующих, так и будущих) при условии комплексного страхования, подаче заявки на сайте банка или через застройщика-партнера и использовании цифровых сервисов при оформлении сделки.

Первоначальный взнос в рамках программы составляет не менее 20% от стоимости недвижимости. Для одобрения кредита клиентам достаточно двух документов – паспорта и СНИЛС. Дополнительного подтверждения дохода не требуется.

Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимально доступный размер средств при покупке машиноместа – 4 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 2 млн – для остальных регионов. Для приобретения кладового помещения сумма кредита может достигать 2 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 1 млн – для других субъектов. Срок кредита – до 30 лет.