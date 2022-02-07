В Красноярске осудили заключенного, оправдывавшего терроризм среди осужденных

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В Красноярске осудили заключенного, агитировавшего и оправдывавшего терроризм среди осужденных. Как сообщают в пресс-службе ФСБ, мужчина отправился в колонию за организацию деятельности террористической организации.

Выяснилось, что в 2020 году заключенный беседовал с другими осужденными и во время диалога неоднократно оправдывал деятельность террористических организаций. По данному факту в июне 2021 года было заведено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Материалы расследования были переданы в 1-й Восточный окружной военный суд, который признал мужчину виновным. Заключенному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.