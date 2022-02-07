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В Красноярском крае число заболевших коронавирусом выросло в 3 раза по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщает главный санитарный врач Дмитрий Горяев, рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, но чаще всего случаи инфицирования регистрируются среди детей. Большинство заболевших имеют легкое течение заболевания, либо бессимптомное.

- Основное количество заболевших приходилось на столицу региона - Красноярск, но активизировался рост и в других городах края. Важно отметить, что количество госпитализированных в среднем за прошедшую неделю не превышало 10,0% от общего числа заболевших. Фактически число ежедневных госпитализаций в течение недели не имело выраженных тенденций и находилось на одном уровне, - подчеркивает глава Роспотребнадзора.

По результатам исследований, штамм «омикрон» вышел на «лидирующие» позиции в регионе – 75% из общего числа заболевших.