Красноярцев предупредили о взрывных работах на Торгашинском хребте 7 февраля

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска предупредили о взрывных работах, которые пройдут на Торгашинском хребте 7 февраля с 12 до 14 часов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, радиус опасной зоны составляет 550 метров.

В зоне проведения взрывных работ будет подано несколько звуковых сигналов:

первый сигнал «предупредительный» – один продолжительный сигнал сиреной – подается при вводе опасной зоны;

второй сигнал «боевой» – два продолжительных сигнала сиреной – перед взрывом;

третий сигнал «отбой» – три коротких сигнала сиреной – после окончания проведения взрывных работ.