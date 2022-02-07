Жители красноярского Солнечного пожаловались на снежный полигон возле жилых домов

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В Красноярске жители микрорайона Солнечный пожаловались на снежные отвалы, расположенные вблизи жилых домов. Как пишут в паблике микрорайона, горы грязного снега превратились в настоящий полигон.

Местных жителей не устраивает, что горы снега везут к ним в микрорайон при наличии официальных снегоотвалов и плавильных машин. Высота сугробов превышает несколько метров, красноярцы боятся, что с приходом тепла вся снежная масса растает и начнет затапливать микрорайон.

В мэрии отметили, что снегоотвал в Солнечном абсолютно легален, поэтому службы везут туда собранный снег. Жителям не стоит опасаться «грязных рек», которые могут образоваться после таяния – все процессы контролируются, за площадкой будут ухаживать как положено.