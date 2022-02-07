В Красноярске эвакуируют школы и торгово-развлекательные центры из-за лжеминирования

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В Красноярске утро 7 февраля началось с очередной волны эвакуации из-за сообщений о лжеминировании. Как сообщают читатели «Комсомольской правды», учителя сообщают, что школы детей не принимают, либо просят забрать уже пришедших учеников, а сотрудников ТРЦ «Планета», «Комсомолл» и ТК «На Свободном» эвакуируют из зданий.

Родители сообщают, что занятий нет в лицее №1, школах №98, 143, 10, 63 и других.

В управлении образования подтвердили «КП-Красноярск», что во всех школах отменены занятия в первой смене, но почему – не уточняется. Официального комментария от силовиков пока не поступало.

- В ночь на 7 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенных на ряде объектов города взрывных устройствах. В ТРЦ «Планета» была проведена кинологическая проверка, по итогам которой эвакуацию проводить не потребовалось. На данный момент торговый центр работает в штатном режиме, - пояснили в ТРЦ «Планета»