Под Красноярском таксист-торопыга врезался в автомобиль скорой помощи. Стоп-кадр видео

Под Красноярском такси на большой скорости догнало и протаранило машину скорой помощи. Этот момент попал на камеру видеорегистратора автомобиля, ехавшего позади. Судя по подписи на видео, это произошло сегодня, 6 февраля, в вечернее время.

На видео дорога в две полосы, брендированная иномарка обгоняет одну машину, другу, затем прибавляет ходу, и пытается втиснуться между спецмашиной и другим автомобилем. Любому разумному человеку понятно, что там слишком узкое пространство для такого маневра. Однако водитель едет напролом и краем бампера цепляет неотложку. После этого такси заворачивает поперек и оно врезается в отбойник.

Слышно, как по другую сторону камеры переживают очевидцы, мужской голос: «Сейчас врежется… я же говорил». Его спутница за рулем аккуратно притормозила, чтобы не задеть такси. В комментариях подписчики «ЧП Красноярск» гневно отзываются о таксисте. Основной посыл: скорых сегодня и так не хватает, бригады не успевают ездить с вызова на вызов. Вот и эта машина ехала с включенными проблесковыми маячками, а таксист повел себя на дороге по-хамски. А ведь наверняка в эту минуту кто-то ждет врача.

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