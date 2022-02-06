Пожилым назаровцам за вакцинацию дарят продуктовый набор Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители города Назарово возрасте 60+ могут получить продуктовый набор после того, как сделают прививку в специальном вакциномобиле в период с 5 по 9 февраля. Такое решение приняли администрация города и районная больница, а финансовую помощь оказывают предприятия-партнеры, сообщает местное интернет-издание «Назарово-Онлайн».

Почему вакциномобиль? Главный врач Назаровской районной больницы Владимир Милицын прокомментировал так: «Потому что это безопаснее. Мы не хотим, чтобы люди старше 60 лет подвергались риску инфицирования при посещении поликлиники».

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