В Хакасии буду судить мародера, который обчистил чужой дом после пожара Фото: Мария ЛЕНЦ

В хакасском городе Черногорске полиция установила личность мародера, который обчистил погоревший частный дом. ЧП случилось в январе этого года. Владелец дома оказался в больнице. Врачи его вылечили, спасибо им, выписали. Мужчина переживал: вернется домой, а там… Но когда обнаружил, что из его дома пропали вещи, расстроился еще больше - человеческой непорядочности. Не нашел детский велосипед и самокат. А еще с печи исчезли чугунная плита и колосники, уж они-то сгореть никак не могли.

Потерпевший написал заявление в полицию, свой ущерб оценил в 12 тысяч рублей. И вскоре услышал: нашли подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Он несколько лет назад погасил свою судимость и все это время не попадал в поле зрения полиции. А тут, видимо, сорвался, когда увидел погоревший дом. Не устоял перед соблазном и решил поживиться. Что нашел – унес на пункт приема металлолома. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.