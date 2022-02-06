В Красноярском крае количество заболевших COVID-19 увеличилось на 4 131 человека Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 6 февраля 2022 года в Красноярском крае зафиксировано 208 435 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки 4 131 новых случаев заражения. Если смотреть по городам и районам края, наибольшее количество новых заболевших в Красноярске – 2 497 случаев, в Лесосибирске – 179, в Емельяновском районе – 164, Дивногорске – 143, Сосновоборске – 98, Сухобузимском районе 87. Снижение наблюдается в Ачинске и Норильске – 96 и 90 случаев соответственно.

Информация по линии регионального минздрава. Сначала о хорошем: количество выздоровевших с начала пандемии составило 173 834 человек. В том числе за минувшие сутки – плюс 910 человек. Теперь о печальном: за сутки в крае скончались 15 человек, итого с начала пандемии от коронавируса и его последствий край потерял 9 547 своих жителей. И новый показатель, на который в последнее время акцентирует внимание оперштаб – за последние сутки в Красноярском крае госпитализированы с диагнозом коронавирусная инфекция 173 человека.