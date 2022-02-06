Житель Красноярска взял в аренду страницу в соцсети и навесил на владельца огромный кредит Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска обманул надежды абаканца на быстрый легкий заработок. Хотя нет, сам он действительно заработал влегкую, а вот молодому человеку из соседней республики сейчас не до радости – придется разгребать проблемы. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции Хакасии.

История такова: 19-летний абаканец создав в соцсети страницу (какая именно соцсеть – не уточняется). И сдал ее в пользование незнакомцу. Тот должен был развивать эту страницу, чтобы потом на ней можно было зарабатывать. Аренда такого коммерческого аккаунта стоила 4 тысячи в месяц.

Все бы ничего, но молодой человек обнаружил через несколько месяцев, что на него через соцсети оформлен кредит на 200 тысяч рублей. А арендатор страницы испарился бесследно. Потерпевший обратился в полицию. И мошенника нашли. Им оказался 21-летний житель Красноярска. Выяснилось, что по такой же схеме в конце прошлого года он обманул еще двух доверчивых. Полиция завела уголовное дело.