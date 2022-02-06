В Красноярском крае заживо сгорели мать и сын. Фото: СК

В селе Легостаево Новоселовского района произошла трагедия, в которой сейчас разбираются следователи. В ночь на 5 февраля там сгорел частный жилой дом. Пожарные долго боролись с огнем, а когда, наконец, погасили его и стали осматривать помещение, обнаружили два тела. Уже установлено, что это 40-летний мужчина и его 62-летняя мать. Судя по следам термического воздействия, оба сгорели заживо.

Но что стало причиной пожара? Есть предварительная версия, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе регионального следкома. Накануне трагедии мать с сыном устроили застолье с алкоголем. И курили. Огонь вспыхнул от сигареты. Возможно, кто-то из них двоих уснул с зажженной сигаретой. Следователи сейчас проводят проверку, опрашивают соседей и родственников. Для того, чтобы выяснить точную причину смерти, назначены судебно-медицинские экспертизы. Далее уже будет приниматься решение по уловному делу: возбуждать или нет.