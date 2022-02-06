В Красноярске неизвестные ночью подожгли автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пожарным пришлось дважды выезжать на тушение автомобилей. Причем оба раза – в Железнодорожный район. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярске в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, первый случай был зафиксирован накануне: 5 февраля в 04:16 утра на телефон экстренной службы поступило сообщение о том, что в районе дома № 37 на улице Ладо Кецховели полыхает Honda CR-V, 2005 года выпуска. На момент прибытия первого подразделения было зафиксировано загорание двигателя и салона автомобиля. Ликвидировали огонь в 04:29. В результате пожара поврежден моторный отсек, выгорел салон на площади 5 квадратных метров. Предварительная причина пожара – умышленный поджог.

Второй автомобиль сгорел уже этой ночью, 6 февраля. На сей раз сообщение в экстренную службу поступило в 05:42 с улицы Декабристов. И также горел моторный отсек. Огонь потушили через 16 минут. На сей раз сгорел только моторный отсек. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.