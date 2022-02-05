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Общество5 февраля 2022 13:11

В Железногорске на 150 тысяч рублей оштрафовали «Центра питания» после отравления в школе

Инцидент произошел в Школе космонавтики
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Железногорске на 150 тысяч рублей оштрафовали «Центра питания» после отравления в школе

В Железногорске на 150 тысяч рублей оштрафовали «Центра питания» после отравления в школе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Арбитражный суд на 150 тысяч рублей оштрафовал «Центр питания» после массового отравления учеников железногорской Школы космонавтики. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В ведомстве уточнили, что «Центр питания» оштрафован за нарушения требований технических регламентов, из-за которых дети и отравились. Так, в пищеблоке обнаружили просроченные продукты, нарушения по маркировке и другое. Позднее шеф-повара уволили.

Напомним, что в марте 2021 год в Школе космонавтики Железногорска Красноярского края отравились сразу 17 учеников. Троих школьников госпитализировали, все пострадавшие жаловались на острую боль в животе.

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