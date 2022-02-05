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Здоровье5 февраля 2022 8:21

Дочь главы красноярского Роспотребнадзора вакцинировалась от коронавируса

Решение приняла самостоятельно
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Дочь главы красноярского Роспотребнадзора вакцинировалась от коронавируса. Фото: https://t.me/goryaev_dv

Дочь главы красноярского Роспотребнадзора вакцинировалась от коронавируса. Фото: https://t.me/goryaev_dv

5 февраля дочь-подросток главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева сделала прививку от коронавируса. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил сам глава краевого Роспотребнадзора.

Дмитрий Горяев подчеркнул, что девочка сама приняла решение поставить прививку от ковида:

- У моей дочери, как и у любого подростка, есть своё мнение на всё. В этом случае она самостоятельно приняла решение вакцинироваться. И я это решение, как отец, поддержал. Рад, что она сделала свой собственный выбор в пользу иммунизации, это важно для защиты её здоровья, - пишет глава ведомства.

Напомним, что несколько дней назад от коронавируса привилась несовершеннолетняя дочь главврача Красноярской краевой больницы Егора Корчагина.

Добавим, что сейчас в регионе идет вакцинация от ковдиа среди подростков от 12 лет. Прививку ставят исключительно с разрешения родителей.