Дочь главы красноярского Роспотребнадзора вакцинировалась от коронавируса. Фото: https://t.me/goryaev_dv

5 февраля дочь-подросток главного санитарного врача Красноярского края Дмитрия Горяева сделала прививку от коронавируса. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил сам глава краевого Роспотребнадзора.

Дмитрий Горяев подчеркнул, что девочка сама приняла решение поставить прививку от ковида:

- У моей дочери, как и у любого подростка, есть своё мнение на всё. В этом случае она самостоятельно приняла решение вакцинироваться. И я это решение, как отец, поддержал. Рад, что она сделала свой собственный выбор в пользу иммунизации, это важно для защиты её здоровья, - пишет глава ведомства.

Напомним, что несколько дней назад от коронавируса привилась несовершеннолетняя дочь главврача Красноярской краевой больницы Егора Корчагина.

Добавим, что сейчас в регионе идет вакцинация от ковдиа среди подростков от 12 лет. Прививку ставят исключительно с разрешения родителей.