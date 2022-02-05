В Красноярске будут судить молодого человека за грабеж случайного прохожего в Солнечном Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершено расследование дела в отношении 23-летнего парня, обвиняемого в грабеже 19-летнего прохожего. Как сообщает пресс-служба МВД, красноярцу грозит до 7 лет колонии.

В сентябре 2021 года 19-летний парень написал заявление о грабеже в полицию. Он рассказал, что в Солнечном шел через парк домой после встречи с друзьями. Его окликнула компания, ребята стали конфликтовать, и один из незнакомцев ударил того по лицу.

Юноша понял, что пора бежать, но споткнулся и упал. Тогда тот же парень стал прижимать его к земле, забрал телефон, кольцо и цепочку, после чего ушел. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Вскоре подозреваемого задержали. 23-летний парень рассказал, что продал награбленное. В его отношении завели уголовное дело по статье «грабеж».

- Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до 7 лет лишения свободы, - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.