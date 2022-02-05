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Общество5 февраля 2022 4:36

Схему газоснабжения Красноярского края актуализируют весной 2022 года

Губернатор Александр Усс сообщил федеральным властям о заинтересованности в проекте
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Схему газоснабжения Красноярского края актуализируют весной 2022 года

Схему газоснабжения Красноярского края актуализируют весной 2022 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Актуализация схемы газоснабжения Красноярского края начнется весной 2022 года. Об этом сообщил зампред правительства РФ Александр Новак.

Александр Усс принял участие в совещании, посвященном догазификации регионов страны, которое проводил Новак. Глав региона выразил заинтересованность в данном вопросе. По словам красноярского губернатора, перспективный объем потребления газа среди предприятий и частного сектора оценивается в 11 млрд кубометров газа в год.

- Вопрос газификации Красноярского края находится обсуждается федеральными властям, которым с субъектами страны поручено актуализировать схему газоснабжения весной текущего года, - ответил губернатору зампред правительства РФ.