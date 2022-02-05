Схему газоснабжения Красноярского края актуализируют весной 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Актуализация схемы газоснабжения Красноярского края начнется весной 2022 года. Об этом сообщил зампред правительства РФ Александр Новак.

Александр Усс принял участие в совещании, посвященном догазификации регионов страны, которое проводил Новак. Глав региона выразил заинтересованность в данном вопросе. По словам красноярского губернатора, перспективный объем потребления газа среди предприятий и частного сектора оценивается в 11 млрд кубометров газа в год.

- Вопрос газификации Красноярского края находится обсуждается федеральными властям, которым с субъектами страны поручено актуализировать схему газоснабжения весной текущего года, - ответил губернатору зампред правительства РФ.