Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды5 февраля 2022 4:22

Красноярский певец Ваня Дмитриенко выпустил новую песню

Клип за сутки собрал почти 30 тысяч просмотров
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Красноярский певец Ваня Дмитриенко выпустил новую песню

Красноярский певец Ваня Дмитриенко выпустил новую песню

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красноярский поп-исполнитель Ваня Дмитриенко представил свой новый хит, песня называется «Лего». Клип на песню можно посмотреть на Youtube-канале певца, где видео собрало почти 30 тысяч просмотров за сутки.

Короткий тизер Ваня Дмитриенко так же опубликовал на своей странице в инстаграме:

- ЛЕГО — на всех музыкальных площадках. Эта песня прошла большой путь перед тем как вы ее услышали. Я и моя команда @zionmusiclabel вложили много сил и эмоций в этот релиз. Спасибо большое всем за поддержку! Я вижу все ваши сторис и посты, мне очень приятно, что вы проживаете эту историю вместе со мной, - написал исполнитель.

Напомним, что в конце декабря красноярец получил награду российского MTV за песню «Венера-Юпитер».