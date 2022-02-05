Красноярский певец Ваня Дмитриенко выпустил новую песню Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красноярский поп-исполнитель Ваня Дмитриенко представил свой новый хит, песня называется «Лего». Клип на песню можно посмотреть на Youtube-канале певца, где видео собрало почти 30 тысяч просмотров за сутки.

Короткий тизер Ваня Дмитриенко так же опубликовал на своей странице в инстаграме:

- ЛЕГО — на всех музыкальных площадках. Эта песня прошла большой путь перед тем как вы ее услышали. Я и моя команда @zionmusiclabel вложили много сил и эмоций в этот релиз. Спасибо большое всем за поддержку! Я вижу все ваши сторис и посты, мне очень приятно, что вы проживаете эту историю вместе со мной, - написал исполнитель.

Напомним, что в конце декабря красноярец получил награду российского MTV за песню «Венера-Юпитер».