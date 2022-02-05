Красноярский «Роев ручей» закроет вольеры из-за коронавируса. Фото: vk.com/roevzoo

С 7 февраля в красноярском «Роевом ручье» закроются зимние вольеры, кроме того в парке флоры и фауны отменяются показательные кормления животных. Об этом сообщают в пресс-службе «Роева ручья».

Всему виной очередная волна коронавируса в городе и регионе в целом. Так для посетителей закроются помещения «Жирафы», «Экзотические животные», «Теплолюбивые копытные животные», «Теплолюбивые кошачьи», Акватеррариум.

Территория зоопарка, которая находится на открытом воздухе, останется свободной для посещения. Также нововведения не коснутся кафе.