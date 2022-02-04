В погоне за пассивным доходом житель Таймыра лишился 1,8 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В погоне за пассивным доходом житель Таймыра лишился 1,8 миллиона рублей. Думал, что вкладывал в ценные бумаги, а на самом деле инвестировал в кошелек мошенников. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Началось все с рекламы в интернете с предложением заработать на выгодных вложениях. В целом в пассивном доходе нет ничего предосудительного – владельцы акций иной раз неплохо живут от них. Но в этом вопросе главное что? Правильно – найти надежного официального брокера, у которого есть специальное разрешение от Центробанка РФ.

А тут – некто или нечто из интернета предлагает: «дайте нам ваши деньги и мы преумножим из в два раза». 50-летний житель Дудинки наивно поверил, оставил свои контакту – и началось. Ему тут же позвонили, представились крупной компаний, начали руководить: войти туда, зарегистрироваться там, внести деньги. Предупредили: чем больше он внесет денег, тем больше золотого дождя прольется на него.

Мужчина начал с 15 тысяч, затем, по совету «аналитика» назанимал денег у знакомых, набрал кредитов и почти месяц «инвестировал» их. А когда попытался забрать назад свою якобы прибыль, в отчаянии узнал, что его бессовестно обманули. В полиции у него заявление приняли, разумеется. Мошенников будут искать. Только банки ведь не станут ждать, кредиты платить придется сейчас. Да и перед друзьями и знакомыми неудобно.